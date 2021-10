Tiroler Tageszeitung wieder die klare Nr. 1 unter den Tageszeitungen in Tirol

Die TT sagt Danke an 262.000 Leserinnen und Leser!

Die Media Analyse, die jährlich die Reichweite von Printmedien erhebt, stellt der TT auch heuer wieder ein sehr gutes Zeugnis aus: Mit tirolweit täglich 248.000 bzw. österreichweit 262.000 Leserinnen und Lesern für die TT und TT Kompakt ist das Tiroler Zeitungsflaggschiff weiterhin mit großem Abstand die Nr. 1 unter den Tageszeitungen in Tirol. Weit dahinter folgt die Kronenzeitung mit 127.000 LeserInnen in Tirol.

Die TT-Chefredakteure Mario Zenhäusern und Alois Vahrner: „In Nordtirol greifen drei von vier TageszeitungsleserInnen täglich zu TT oder TT Kompakt. Das ist ein großer Vertrauensbeweis und dafür möchten wir uns heute herzlich bedanken. Unser Anspruch ist es, ihnen täglich die beste und aktuellste Information Tirols zu liefern.“

Moser Holding-Vorstandsvorsitzender Hermann Petz: „Heute braucht es mehr denn je unabhängige und ausgewogene Berichterstattung. Die Tiroler Tageszeitung lebt diesen Anspruch und es ist erfreulich, dass diese Haltung von unseren Leserinnen und Lesern so geschätzt wird.“

Allgemeine Informationen zur Tiroler Tageszeitung

Die Tiroler Tageszeitung ist das Tiroler Leitmedium und das Flaggschiff der Moser Holding. Mit ihren verschiedenen Medienkanälen (Tiroler Tageszeitung, TT am Sonntag, TT Kompakt und TT Online) erreicht die TT eine Spitzenstellung am Tiroler Medienmarkt. Über 100 Redakteurinnen und Redakteure arbeiten im Newsroom in Innsbruck und in den Außenstellen in den Tiroler Bezirken und in Wien.

Quelle: Media Analyse 2020/2021, Erhebungszeitraum Juli 20 – Juni 21, Reichweite in Leser pro Ausgabe, max. Schwankungsbreite Kombi TT (täglich Kauf)/TT Kompakt (GRATIS) +/- 17 TSD, Kronen Zeitung (täglich Kauf) +/- 14 TSD