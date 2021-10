Videoproduktion aus Leidenschaft

Menschen lieben Videos und widmen dem Thema Online-Videos und Nutzung von Streaming-Diensten mehr Zeit denn je. Werbetreibende müssen darauf jetzt reagieren und ihre Mediaaktivitäten anpassen. Investitionen in Videos zahlen sich aus. Glaubt man einschlägigen Studien liefert der Bereich Video den Content mit dem besten Return on Investment.

Christian Pfabigan ist seit fast 10 Jahren als freiberuflicher Filmemacher im nördlichen Waldviertel tätig. Seine Faszination für das Medium Bewegtbild entwickelte sich während seiner Studienzeit (Afrikawissenschaften an der Universität Wien). Nach Abschluss des Multimedia-Kollegs an der Graphischen in Wien im Jahr 2012, folgte eine lehrreiche Zeit als freier Mitarbeiter bei einer Wiener Videoproduktionsfirma und die eigene Firmengründung im Waldviertel. Als selbstständiger Filmemacher setzt er mittlerweile seit mehreren Jahren audiovisuelle Produktionen aller Art um (Reportagen, Dokumentationen, Imagefilme , Veranstaltungs- und Konzertmitschnitte, … ) Er kümmert sich dabei um den gesamten Produktionsablauf – von der Konzeption über den Dreh bis zur letztendlichen Veröffentlichung im Internet oder auf der Leinwand.

Christian Pfabigan gibt seine Kompetenz gerne weiter und verfügt über ein spannendes Angebot.

Video-Workshops

Workshops für Interessierte, die sich mit dem Medium Bewegtbild vertraut machen wollen sind dabei seine Leidenschaft. Dabei steht der DIY-Charakter im Vordergrund – die TeilnehmerInnen sollen sich möglichst mit ihren eigenen Geräten, wie beispielsweise Smartphones, das notwendige Know-how spielerisch selbst erarbeiten. Visuelle Kompetenz, Sprache des Films, Kamera-Setup, Montage und Interviewführung sind ein paar der Themengebiete, welche den TeilnehmerInnen anhand praktischer Übungen näher gebracht werden.

Livestreaming

Live-Streaming ist spätestens seit der Covid19-Pandemie für viele ein wichtiges Thema. Ein Stream benötigt nicht nur den passenden Content, es muss auch auch die technische Umsetzung reibungslos ablaufen. Internationale Fachkonferenzen und Aufträge österreichischer Ministerien und multiglobaler Unternehmen waren hier die täglichen Herausforderungen. Mittlerweile sind Zoom-Calls, Hybrid-Veranstaltungen und Live-Gespräche on Location ein „Must have“ in der alltäglichen Kommunikation von Firmen und Organisationen nach außen.

Weiter Projekte des Filmemachers: