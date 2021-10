Werbebilanz im August weiterhin im Plus

Positives im letzten Monat des Sommers zeigt der August bei „Above-The-Line“ mit einem Plus von 2,9 % in Relation zu 2020 – verglichen mit dem Jahr 2019 sogar um mehr als 4 %. Die „Lockerungen der Covid-Maßnahmen“ wirken sich insbesondere auf die Kinodaten aus, welche um mehr als 150 % ansteigen. Der ungebrochene Aufschwung im TV setzte sich auch in diesem Monat fort (+ 15,8 %). Während der Online-Bereich (ohne SEA, Social) zumindest mit ca. 3 % leicht zulegen kann und Print zu den Vorjahreszahlen ident bleibt, verliert Außenwerbung (- 8,4 %) und Radio (- 13,1 %) recht deutlich in Relation zum Vorjahr. Der Vergleich zu 2019 zeigt jedoch insbesondere bei den letztgenannten Werbegattungen die dynamische Entwicklung im August des Covid-Jahres 2020!

Wirtschaftsgruppe* 2020 1-8 2021 1-8 % Ver Bauen & Wohnen 275.396 332.677 20,8 Bekl./Pers.Bedarf 74.083 84.061 13,5 Dienstleistung 494.493 489.356 -1,0 Diverses 74.951 82.631 10,2 Drug 203.268 241.411 18,8 Food 201.601 265.341 31,6 Freizeit / Touristik 188.934 183.519 -2,9 Gebrauchsgüter 190.031 210.948 11,0 Handel 288.898 303.690 5,1 KFZ 131.841 160.077 21,4 Medien u. Sonstiges 368.239 434.672 18,0 Gesamtergebnis 2.198.320 2.422.898 10,2

*Werbeentwicklung exkl. Doppelbuchungen/Bruttowerte Jahr

Das Plus für die Werbewirtschaft kommt aus folgenden Bereichen:

Auf Basis der Bruttowerbeaufwendungen waren es die Bereiche „Drug“ mit 3,3 Mio. und „Food“ mit 6,4 Mio. Euro Mehrausgaben die am deutlichsten zulegten. Innerhalb des Bereiches Drug zeichnet sich der gesamte Warenkorb Pharmacie hauptverantwortlich für den konjunkturellen Anstieg. An der Spitze die Unternehmen Apomedica sowie PharmaSGP die den Werbemotor ins Laufen brachten. Gemeinsam potenzierten sie einen Zuwachs von knapp 3,7 Mio. Euro. In der Wirtschaftsgruppe Food waren im August die „Schokolade und Süßwaren“ Spendings des Herstellers Ferrero eindeutig tonangebend. Ferrero erhöhte seine Werbeimpulse auf 8,7 Mio. Euro. Für die Ernährungsindustrie intensivierte AMA-Agrarmarkt Austria die Aufwendungen auf über 1 Mio. Euro und der Rewe-Konzern mit seinen Lebensmittel-Marken „Ja, Natürlich“, „Clever“ und „Vegavita“ steigerte um fast 150% zum Vergleichsmonat des Vorjahres.

Der Anstieg innerhalb des Bereiches „Dienstleistung“ kommt aus unterschiedlichen Richtungen. Anführend ist der Wirtschaftsbereich Finanzen mit den Kampagnen aus dem Warenkorb Lotto/Toto/Wetten der Österreichischen Lotterien mit Ausgaben von mehr als 3,2 Mio. Euro. Bei den Banken erhöhte die Erste Bank ihr Werbebudget auf über 1,6 Mio. Euro.