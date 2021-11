2030 – So leben und kommunizieren wir in der Zukunft

FMP webTALK #44

„Zukunft ist weder gut noch schlecht. Zukunft ist eine Sache der Perspektive.“ Unter diesem Leitsatz stand der 44. webTALK des FMP Forum Media Planung. Welche großen Entwicklungen der Gesellschaft bis 2030 bevorstehen, welche Fragen wir uns stellen müssen und wie mögliche Antworten lauten könnten, der Zukunftsforscher und Gastredner David Borst (2b AHEAD Ventures).

Borst nahm das Publikum der jüngsten FMP webTALK Veranstaltung mit auf eine Reise in das (gar nicht mehr so) ferne Jahr 2030. In seinem Impulsvortrag ging es um die zentrale Frage: „Wie sieht eine Welt aus, in der die Zukunft permanent vorausgesagt werden kann?“. Dank technischer Entwicklungen z. B. im Bereich Quanten-Computing ist dies heutzutage bereits deutlich mehr als reine Science-Fiction. Um das zu verdeutlichen nannte Borst einige anschauliche, aktuelle Beispiele aus dem Handel und dem Infrastrukturbereich. So kann bereits heute der zukünftige Bedarf unterschiedlicher Produkte im Supermarkt oder auch die absehbare Stausituation auf Straßen errechnet werden. All diese Entwicklungen haben Auswirkungen auf die Produktentwicklung, das Marketing von Unternehmen, aber auch unseren Alltag und unser Verhalten.

Morgen sind wir schneller als Echtzeit

Wesentliche Konsequenzen haben diese digitalen Entwicklungen auf unser Vertrauen gegenüber anderen Menschen und Maschinen. Wenn Geräte in Zukunft bessere Antworten liefern können als menschliche Experten, wird auch das Vertrauen in sie wachsen – und das umso mehr, je besser die Daten sind, auf denen diese Antworten basieren. Dabei spielen vor allem Echtzeitdaten eine wesentliche Rolle. Diese sind besonders geeignet, um die Zukunft vorherzusagen und den Alltag der Menschen zu vereinfachen. Je mehr davon verfügbar sind, umso größer wird die Anzahl an digitalen Assistenten, die unsere Leben begleiten – dazu zählen beispielsweise intelligente Finanzservices und virtuelle Influencer, aber auch sogenannten „KI-Gatekeeper“ die relevante Inhalte für uns herausfiltern.

Der „Reality Gap“ ist entscheidend

All diese Entwicklungen werden von manchen Menschen eher verhalten, von anderen sehr euphorisch betrachtet. Die Wahrheit liegt laut Borst im „Reality Gap“, der Kluft zwischen diesen beiden Sichtweisen. Hier stellt sich die Frage, wer diesen „Gap“ formt und die Macht in der Wirtschaft die Zukunft hält. Für den Experten sind das jene Unternehmen, die Services auf Basis folgender Daten anbieten: Körper- und Gesundheitsdaten, Mobilitäts- und Bewegungsdaten, Finanztransaktionsdaten sowie Wissens- und Kompetenzdaten. Abschließend appelliert Borst an die anwesenden TALK Gäste bei all diesen Weiterentwicklungen immer das Wesentliche im Kopf zu behalten: Den Menschen und die Zukunft, die er sich wünscht.

Und wo bleibt der Mensch?

In der anschließenden Webdiskussion ging es um die Auswirkungen der technologischen Entwicklungen auf Marketing, Kommunikation und Mediennutzung. Aber auch die Rolle des Menschen in einer immer stärker digitalisierten Welt wurde thematisiert. Je mehr Aufgaben KI-Systeme übernehmen können, umso mehr müssen sich die Menschen fragen, was sie einzigartig und unersetzbar macht. Führende Digitalexperten fordern im Rahmen dessen die Förderung von kreativen Unterrichtsgegenständen wie Kunst und Musik – Bereiche, die künstliche Intelligenz nur schwer erlernen kann. Auch ist es wichtig, diese Entwicklungen nicht einfach geschehen zu lassen, sondern intensiv über alle dazugehörigen Aspekte zu diskutieren. Denn es wird in Zukunft noch viel mehr um die eine Frage gehen, die fast so alt ist, wie der Mensch selbst: „Was ist der Sinn des Lebens?“.

Das FMP Forum Media Planung dankt seinen Sponsoren, allen voran Hauptsponsor willhaben, den beiden Co-Sponsoren VGN Medienholding und Manstein Verlag sowie dem Veranstaltungssponsor des Abends United Internet Media / GMX.

Über das Forum Media Planung:

Das FMP FORUM MEDIA PLANUNG feierte 2018 sein 50-jähriges Bestehen und zeigt damit die nachhaltige Relevanz der Plattform für den Austausch von Wissen, Ideen und Erfahrungen in den Bereichen Kommunikation, Mediaplanung und Mediaforschung auf. Die fünf Themen-Cluster TALK, ACADEMY, BACKSTAGE, FORUM und FUN bieten den FMP Mitgliedern das Forum zum Networken, Austauschen, Diskutieren, Ideen bekommen und Profitieren.