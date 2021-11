75 Jahre UNICEF

Zum 75-jährigen Jubiläum von UNICEF setzt UNICEF Österreich im ganzen Land ein Zeichen: Personen und Gebäude erstrahlen in Blau, um auf die Rechte jedes Kindes aufmerksam zu machen.

Das Recht auf Ernährung ist besonders wichtig, denn immer noch sind Millionen Kinder von Hunger bedroht. Alle 13 Sekunden stirbt ein Kind an Hunger. In Krisenregionen wie Afghanistan, dem Jemen oder Äthiopien ist die Situation besonders dramatisch. Wenn auch Sie die Rettung für Kinder in Not seien wollen, spenden Sie jetzt. Mehr Informationen finden Sie hier unter www.unicef.at/jetzt

Als zusätzliches weithin sichtbares Zeichen werden zahlreiche Sehenswürdigkeiten und besondere Orte in Österreich ab dem 20. November 2021, dem Internationalen Tag der Kinderrechte, bis zum 75-jährigen Gründungstag von UNICEF am 11. Dezember 2021, mit blauen Lichtinstallationen für Aufmerksamkeit sorgen. Weitere Informationen hierzu unter: unicef.at/machmablau/

Thomas Brezina, Autor und Moderator, seit 1996 Botschafter von UNICEF Österreich

„UNICEF Projekte haben das Leben von Millionen Kindern gerettet und verbessert, sie schenken Zukunft.“

James Cottriall, Musiker und Sänger

„Mein wichtigstes Anliegen ist die Bekämpfung von Kindersklaverei, und deswegen unterstütze ich UNICEF sehr gerne. Jedes Kind dieser Welt soll frei sein und eigene Entscheidungen für sein Leben treffen können.“

Klemens Hallmann, Unternehmer und Investor

„Für Kinder setze ich mich schon seit vielen Jahren ein, da es ein Herzensthema von mir ist und sie unsere Zukunft sind. Das ist auch der Grund, warum ich die Kampagne von UNICEF Österreich unterstütze. Die Not vieler Kinder ist oft in mehreren Bereichen mehr als dramatisch. Es geht darum zu verstehen, was wirklich wichtig ist und wie schwer es notleidende Kinder und ihre Familien haben. Eine Gesellschaft ist immer nur so stark wie ihre verletzlichsten Mitglieder – das sind vor allem die Kinder.“

Gottfried Helnwein, Künstler

„Kinder sind die Hauptleidtragenden der Fehler und Verbrechen der Erwachsenen. 420 Millionen Kinder leben in einem Kriegs- oder Konfliktgebiet. Sie leiden an Angst, Hunger und Krankheiten. Rund 27 Millionen Kinder können aufgrund der bewaffneten Kämpfe nicht zur Schule gehen. Tausende Kinder werden jedes Jahr in kriegerischen Konflikten getötet, verletzt, verschleppt, in bewaffnete Gruppen rekrutiert, sexuell missbraucht oder zwangsverheiratet. Hunderttausende leiden – und viele von ihnen sterben – an Kriegsfolgen wie Unterernährung, fehlendem Trinkwasser und mangelhafter medizinischer Versorgung. Diese humanitäre Katastrophe ist unsere größte Schande. Es liegt an uns, das zu ändern. Helfen wir jetzt.“