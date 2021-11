AmbientMeter 2021 bestätigt Goldbach Austria als reichweitenstärkste Digital-out-of-Home-Vermarkterin

Über das Goldbach Digital-out-of-Home-Netzwerk können laut aktueller AmbientMeter Erhebung 64,6% der Österreicher zwischen 14 und 69 Jahren in 2 Wochen erreicht werden. Das bedeutet eine Steigerung von 3,4%-Punkten im Vergleich zur letzten AmbientMeter Studie 2019. Goldbach Austria konnte somit ihre Position als reichweitenstärkste DOOH Vermarkterin in Österreich festigen.

«Wir freuen uns natürlich sehr über diese Bestätigung, die zeigt, dass es sich absolut lohnt, immer am Ball zu bleiben und unser DOOH-Netzwerk konsequent auszubauen. Neben hoher nationaler Reichweite und vielseitigen Werbeumfeldern, die von Werbekunden zurecht erwartet werden, geht es nun auch darum die automatisierten Buchungsmöglichkeiten zu forcieren. Bereits jetzt ist ein bedeutender Teil unseres Außenwerbeangebots programmatisch verfügbar und wir arbeiten mit Hochdruck daran, diesen Anteil weiter zu steigern, um für jedes Kampagnenziel die bestmögliche Out-of-Home-Lösung anbieten zu können.“, so Goldbach Austria Geschäftsführer Josef Almer.

Insgesamt erreicht das Medium DOOH laut AmbientMeter 2021 74,4% der österreichischen Bevölkerung. «Das bedeutet, dass 87% oder fast 9 von 10 der mittels DOOH möglichen erreichbaren Bevölkerung über das Goldbach Netzwerk angesprochen werden kann», resümiert Almer.

Im Rahmen der diesjährigen AmbientMeter Studie wurden folgende Goldbach Channels abgefragt: City (öffentliche Bereiche in Städten), Station (Bahnhofshallen, Bahnsteige, Bahnhof-Verbindungsgängen, Shoppingmalls in Bahnhöfen), Roadside (großflächige LED-Boards an frequenzstarken Plätzen, Kreuzungen), Shopping Mall (Einkaufszentren), Shopping Fachmarkt (Mediamarkt-Filialen), School, University. Die Channels City, Station und Roadside sind bereits programmatisch angebunden.

AmbientMeter – Die Reichweitenstudie der österreichischen Out-of-Home-Medien

Die Agentur The Media Consultants (TMC) veröffentlicht in Kooperation mit dem MCÖ aktuelle Reichweitendaten zu mehr als 35 klassischen, mobilen und digitalen Out-of-Home-Werbeformen, die von Millionen Österreicherinnen und Österreichern gesehen werden. Der AmbientMeter erscheint alle zwei Jahre und 2021 bereits zum neunten Mal. Er ist ein Multiclient-Projekt, das von vielen Vermarktern finanziert wird und auf einer unabhängigen Basis vielfältige Reichweiten- und Strukturergebnisse liefert. Zusätzlich zu Reichweiten werden Sympathien für Medien abgefragt- Der Tabellenteil liefert Kreuztabellen, die neben der Soziodemographie auch vielfältige Interessen und die Mediennutzung gesamt der Befragten abbildet. Befragt wurden Österreicher und Österreicherinnen zwischen 14 und 69 Jahren (6.354.000) in rund 5.000 Online-Interviews mit marketagent.com im Oktober 2021.

