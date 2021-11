Außenwerbung trotz Lockdown weiterhin wirksam

Der vierte, mit Montag in Kraft getretene Lockdown soll einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Covid-Pandemie leisten – vor allem durch Einschränkung der persönlichen Mobilität und der Kontakte. Außenwerbungs-Formate verlieren dadurch aber keineswegs ihre Berechtigung in puncto Awareness und Werbewirksamkeit. Ähnliche Situationen aus dem Vorjahr haben gezeigt: Mobilität findet dennoch statt und OOH-Formate finden ihre Zielgruppe.





„Außenwerbung ist auch in Zeiten von Lockdown & Co hochwirksam. Wir sind zwar aktuell aufgefordert, unsere privaten und beruflichen Wege sowie unsere persönlichen Kontakte weitgehend zu reduzieren – nichtsdestotrotz muss die Bevölkerung viele Wege im öffentlichen Raum nach wie vor abwickeln. Homeoffice stellt für viele Arbeitnehmer:innen keine Alternative dar. Aktuelle Studien zeigen, dass bei mehr als zwei Drittel aller Arbeitnehmer:innen Homeoffice nicht möglich ist,“ so Gewista CEO Franz Solta.

Im Detail verdeutlicht das die vergangene Woche veröffentlichte Ambient Meter-Studie: Über 70 Prozent der 14-69-Jährigen haben keine Homeoffice-Option. Zusätzlich kommen die Österreicher:innen jetzt bei erlaubten täglichen Besorgungen oder bei der Erholung im Außenbereich mit Außenwerbungsformaten in Kontakt.

Zum Thema Mobilität und Lockdown geben beispielsweise auch Daten von Navigationsdienstleistern Aufschluss: „Lockdown bedeutet mittlerweile auch nicht mehr totaler Stillstand. So beweist das Verkehrstracking eines Navigationsdienstleisters im Drei-Jahres-Vergleich beispielsweise mit Stichtag 22. November, dass das Verkehrsaufkommen und die Stauhäufigkeit im Frühverkehr während eines Lockdowns zwar etwas abnimmt, aber nach wie vor gegeben ist“, so Solta abschließend.

Über Gewista

Die Gewista-Gruppe zählt mit mehr als 350 Mitarbeiter:innen zu den größten Medienunternehmen Österreichs und ist Marktführer im Out of Home-Segment. Die Gewista gehört mehrheitlich zum Weltmarktführer JCDecaux. Die Geschäftsfelder im Konzern gliedern sich in drei Bereiche: 1. Billboard (klassisches Plakat), 2. Street Furniture (Rolling Board und City Light) und 3.Transport Media (U-Bahn Werbung sowie Werbeflächen auf Straßenbahnen und Bussen). Der Fokus liegt in allen drei Segmenten auf der Digitalisierung. Zur Gewista-Gruppe gehören in Österreich u.a. OOH-Spezialisten wie KULTURFORMAT, MEGABOARD oder INFOSCREEN. Letzteres betreibt über 3.000 Infoscreens in und um die öffentlichen Verkehrsmittel in den wichtigsten Landeshauptstädten Österreichs und zählt mit zehn Prozent nationaler Tagesreichweite zu den größten Massenmedien Österreichs.