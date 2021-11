Binge-Watch Weldrekordversuch

Am Freitag den 12.11. um 11 Uhr Vormittag starteten Julia S., Max B., Thomas G. und Rojin K. in den Binge-Watch Weltrekordversuch – 95 Stunden später waren es dann Julia, Thomas und Rojin, die es über die zeitliche Zielgerade geschafft haben.



A1now Geschäftsführerin Jasmin Dickinger: „Wir freuen uns riesig und sind unglaublich stolz auf unsere tapferen Dauer-Schauer – sie haben Geschichte geschrieben und wir sind froh sie dabei unterstützt zu haben!“



Tatkräftige Unterstützung kam auch von Fans, die sich regelmäßig vor der Auslage des Plain Art, in der Burggasse 47 eingefunden und den Dauer-Schauern applaudiert oder mit ihnen mitgefiebert haben. Auch per Livestream unter a1now.tv/dauerschauer wurde das Event in voller Länge und zu jederzeit abrufbar übertragen. Die frischgebackenen Weltrekordträger*innen freuen sich über ihren Erfolg – jetzt ist das nächste Ziel das Bett und viel wohlverdienter Schlaf.