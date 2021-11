d-force gewinnt Goldbach Austria als Partner

Alle Addressable TV-Anbieter in Österreich jetzt an Bord

„All in“ heißt es ab sofort bei der d-forcemit Blick auf Österreich. Mit dem Gewinn von Goldbach Austria als drittem Addressable TV-Anbieter neben IP Österreich und ProSiebenSat.1 PULS 4 können jetzt die programmatisch verfügbaren Inventare aller Addressable TV-Vermarkter im öster­reichischen Markt über den Programmatic-Video-Spezia­listen gebucht werden. Damit positioniert sich d-force als ein zentraler Hub für innovative digitale Video-Kampagnenlösungen.



Über die von Goldbach Austria vermarkteten Sender DMAX Austria, TLC Austria, Comedy Central Austria und SPORT1 Austria steht österreichischen und internationalen Werbetreibenden ein Reich­weitenpotenzial von rund 520.000 Addressable TV-Geräten pro Monat für targetbare TV-Kampagnen zur Verfügung (Quelle: Goldbach Austria/smartclip, September 2021). Sie können mit intelligenten Aus­steuerungs­möglich­keiten einfach und komfortabel über eine Plattform program­matisch gebucht und adressiert werden.



Wie in Deutsch­land kommt auch für den programmatischen Einkauf in Öster­reich die Multichannel-Demand-Side-Plattform (DSP) von Active Agent, einem Adtech-Spezialisten der Virtual Minds Gruppe, zum Einsatz. Kunden können über die Plattform ihre Werbekontakte über alle angeschlossenen Sender hinweg automatisch aussteuern (sender- und vermarkterübergreifendes Frequency Capping) und so zusätzliche Reichweite generieren. Ihnen stehen dabei aufmerksamkeitsstarke Werbeformen wie zum Beispiel der Rich-Media SwitchIn XXL zur Verfügung. Zu den zahlreichen Targeting-Möglichkeiten zählen unter anderen soziodemo­grafische Kriterien wie Alter, Geschlecht oder Haushalts­einkommen. Zuschauer und Nutzer können dadurch mit für sie relevanten Werbekampagnen im TV und online gezielt angesprochen werden. Die Vermarktungshoheit der über Active Agent buchbaren digitalen Bewegt­bildinventare liegt dabei unverändert bei den jeweiligen Vermarktungs­häusern.

„Addressable TV ist gekommen, um zu bleiben. Die d-force-Initiative ist daher ein wichtiger und richtiger Schritt, indem sie einen einfachen und effizienten vermarkterübergreifenden Zugang zu hochwertigen Bewegtbildinventaren ermöglicht und mit der Bündelung relevanter Video-Reichweiten einen elemen­taren Gegenpol zu den internationalen Digitalgiganten bietet“, erklärt Josef Almer, Geschäftsführer Goldbach Austria. „Durch die Partnerschaft mit d-force können wir unseren Kunden innovative programmatische Medialösungen zur Verfügung stellen, die ihnen einen noch größeren Mehrwert für ihre Kampagnen liefern. Das stärkt unsere Position nachhaltig.“

Und Ralf Hammerath, Geschäftsführer d-force, unterstreicht: „Wir freuen uns sehr, dass wir Goldbach Austria für die Idee und Initiative von d-force begeistern konnten und mit seinen Inventaren das vielseitige über d-force buchbare Addressable TV-Portfolio noch einmal weiter anreichern können. Jetzt, wo wir alle Addressable TV-Vermarkter in Österreich an Bord haben, lässt sich mit Fug und Recht von einem programmatischen One-Stop-Shopping-Angebot für Addressable TV-Werbung sprechen. Damit werden wir die Entwicklung des Zukunftsmarkts Addressable TV im Sinn der werbe­treibenden Industrie nach­haltig vorantreiben.“

Über Goldbach Austria

Die Goldbach Austria GmbH umfasst Goldbach Audience Austria und Goldbach Media Austria und vermarktet Medien und Angebote aus den Bereichen TV, Online, Mobile, Advanced TV und Digital-Out-of-Home. Beratungs- und Abwick­lungskompetenz mit klarem Fokus auf intelligente Multi-Screen-Vernetzung und effiziente Zielgruppenansprache stehen im Vordergrund. Markenbotschaften werden auf dem richtigen Bildschirm zum richtigen Zeitpunkt der richtigen Person ausgespielt. Dabei setzt das Unternehmen in allen vermarkteten Medien­gattungen auf die optimale Kombination aus großer Reichweite, hoch­wertigen Werbeumfeldern und innovativen Produkten, um Werbekunden optimal aus einer Hand anzusprechen. Die Goldbach Austria GmbH ist eine Tochter­gesell­schaft der Goldbach Group AG mit Sitz in Küsnacht Zürich. Die Goldbach Group AG ist in der Schweiz, Österreich und Deutschland tätig und ist ein Unternehmen der TX Group. www.goldbach.com

Über d-force

d-force ist das Joint Venture von ProSiebenSat.1 und RTL Deutschland, das Addressable-TV- und Online-Video-Inventare der beiden Medienhäuser sowie weiterer Partner über eine zentrale Buchungsplattform für den programma­ti­schen Mediaeinkauf zugänglich macht. Ziel des Joint Ventures ist es, Werbe­treibenden zu ermöglichen, Zielgruppen in attraktiven digitalen Bewegtbild­umfeldern in hohen Reichweiten und mit garantierter Brand Safety einfach, direkt und effizient zu adressieren. Damit wird der wachsenden Nach­frage des Markts nach digitalen „Total Video“-Kampagnen Rechnung getragen.

Für eine optimale Umsetzung medien- und kanalübergreifender program­ma­tischer Video-Kampagnen berät d-force werbetreibende Unternehmen und Agenturen und bietet einen umfassenden First-Level-Support.

Technische Basis für dieses „One-stop-Shopping“-Angebot ist die Omnichannel-Demand-Side-Plattform Active Agent, die Teil des digitalen Werbetechnologie­angebots der zu ProSiebenSat.1 gehörenden Virtual Minds Gruppe ist.

www.d-force.tv