Digitalwirtschaft feiert prämierte Leuchtturm-Kampagnen

Mit dem iab webAD wurde am 17. November der wichtigste Award der heimischen Digitalwirtschaft verliehen. We Make Stories räumt mit „Bored in the house.“ Für Magdas Hotel ab. Purpose-Kampagne gewinnt als „Best in Show“ und zeigt richtungsweisenden Trend im Digitalmarketing.

Nach einjähriger Verlagerung ins Internet kehrt der wichtigste Award der Digitalwirtschaft unter strengen Covid-19-Auflagen (2G+) wieder in den realen Raum zurück und wurde am Mittwochabend vom iab austria im Wiener Palais Wertheim verliehen. 13 aus 185 eingereichten Kampagnen werden beim iab webAD mit Gold ausgezeichnet. Lena Artes (Mediaplus) und Paul Ballot(DMB.) setzen sich als Nachwuchstalente des Jahres durch und werden Österreich auf Einladung der ORF-Enterprise beim Eurobest Festival of European Creativity vertreten. Großer Gewinner des Abends ist die dreifach vergoldete Kampagne „Bored in the house.“, mit der We Make Stories für Magdas Hotel mitten in der Pandemie wirbt. Mit der Kampagne wurde die Aufmerksamkeit auf die bevorstehende Eröffnung des Social-Business-Hotels gelenkt. Die Tiktok-Videos der gelangweilten Mitarbeiter, die auf Gäste warten, erreichten ohne Budgeteinsatz in zwei Tagen mehr als drei Millionen Views, 1.600 Meinungen, über 22.000 Follower und über 500.000 Herzen. Nach dem Lockdown lagen die Buchungen 50 Prozent über der Vorjahreszahl.

„Die Bedeutung digitaler Kommunikation mit ihrer viralen Kraft wird in einer Zeit besonders deutlich, wo es darum geht, Menschen auf allen Kanälen und Plattformen mit einer klaren Message zu erreichen. Digitalmarketing kann motivieren, aktivieren, informieren, aufklären und unterhalten. Das beste Mittel gegen die Pandemie und für die Impfung liegt derzeit in der Viralität im Internet, das von allen Menschen genutzt wird“, betont iab-austria-Präsident Markus Plank (Adverserve) bei der Awardshow.

„Digitalmarketing hat der Wirtschaft in den letzten Monaten die Möglichkeit gegeben, flexibel zu agieren und die Menschen zu erreichen. Es sind herausragende Kampagnen entstanden, die weit über klassische Werbung hinausgehen. Message und Purpose rücken ins Zentrum erfolgreicher Kampagnen, die auch einen gesellschaftlichen Mehrwert verfolgen. Die Digitalwirtschaft feiert die Preisträgerinnen und Preisträger des 19. iab webAD mit besonders lautem Applaus: Sie haben den gesamten Markt mit Gestaltungswillen und Umsetzungsstärke in einer besonders herausfordernden Zeit nach vorne gebracht“, gratuliert iab-austria-Geschäftsführerin Ursula Gastinger.

Sicheres Fest für digitale Benchmarks

