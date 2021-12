Megaboard startet mit einem MEGArabatt ins neue Jahr

Premium-Standorte können ab sofort mit -25% Rabatt bei MEGABOARD gebucht werden. Im Angebot sind die Wiener Wahrzeichen Votivkirche, Stephansdom, aber auch die Mariahilfer Straße und das Gewerbehaus am Heumarkt! MEGABOARD, der Außenwerbe-Allround-Spezialist mit exklusiven Großflächen, verfügt über mehrere, einzigartige MEGAgerüste in Wien, die werblich genutzt werden können. Zum Jahresanfang bietet das Unternehmen einzigartige Premium-Standorte vergünstigt für den gesamten Jänner an. Informieren lohnt sich!

Mit Gerüstwerbung erlangt man große Aufmerksamkeit, was sie zum Herzstück einer Kampagne macht. Auch die angebotenen MEGAgerüste überzeugen durch Beliebtheit und generieren hohe Reichweiten. Darum hat MEGABOARD den Fokus in diesem Jahr auf die Verbreitung interessanter Hintergrundinformationen zu bekannten MEGAgerüsten gerichtet. Zum Beispiel wurden Videos zu den Sanierungsarbeiten am Stephansdom und ihrer Upcycling Kooperation erstellt. MFilm-Raffael Maltrovsky wurde für die Produktion der Video beauftragt.