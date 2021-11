Nachbericht zum Packaging Kongress 2021

Replace: von Kunststoff zu Papier?

Vor allem Kunststoffe stehen im Visier der Regierungen. Schon jetzt hat die österreichische Bundesregierung ein Pfand auf alle Dosen und Plastikflaschen ab 2025 beschlossen, in Frankreich werden ab 2022 Plastikverpackung für 30 Obst- und Gemüsesorten verboten sein. Tatsächlich beobachtet der Verband Druck Medien derzeit eine verstärkte Nachfrage nach Verpackungen aus alternativen Materialien wie Zellulose oder Karton.

Der Wiener Sozialverpfleger Die Menü-Manufaktur etwa hat auf kompostierbare Essensschalen aus Zellulose umgestellt. Das Unternehmen beliefert von der Küche in Floridsdorf über 300 Betriebe in ganz Österreich, mehrere Mahlzeitendienste, Heime sowie über 250 Schulen und Kindergärten. Bei der Suche nach einer Alternative war aber nicht nur ausschlaggebend, dass die Zelluloseschalen kompostierbar und in 90 Tagen abbaubar sind, sie mussten auch lebensmittelecht sein sowie bei Lagerung, Transport und in der Anwendung funktionell.