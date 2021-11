VinziRast-Adventmarkt

Taschen, Kistln, Schürzen, Tabletts, Vasen, Holz-Spielzeug, Lavendelsackerl, Weihnachtsschmuck und, und, und – hergestellt von geflüchteten Menschen im Projekt VinziRast-Chance. Weihnachtsgeschenke für den guten Zweck. Jedes Stück ein Unikat!

Wann: Donnerstag, Freitag und Samstag, 25. bis 27. November 2021, jeweils 15 bis 19 Uhr

Wo: Im Innenhof und den Werkräumen von VinziRast-mittendrin,

Zugang über das Lokal mittendrin, Währinger Straße 19, 1090 Wien

NEU: Adventkranzbinden in der VinziRast!

Heuer gibt es erstmalig die Gelegenheit in der VinziRast einen eigenen Adventkranz zu binden und zu schmücken und zwar am 27.11.2021 ab 15:00. Findet indoor statt. Um Voranmeldung bis 22.11.2021 wird gebeten, begrenzte Teilnehmerzahl.

Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung aktuellen Corona-Sicherheitsbestimmungen.

Hintergrund zum Projekt:

VinziRast-Chance

Sinn finden in der Zeit des Wartens

In der VinziRast-Chance erhalten Asylwerber*innen Deutschunterricht, können in Werkräumen ihre kreativen Talente entdecken und ihre Fähigkeiten erweitern. Ob Nähen, Tischlern, Schnitzen oder Freestyle-Werken: Wir verwenden vor allem gebrauchte Materialien wie gespendete Stoffe, Obstkistln vom Markt, Schnittholz-Reste oder alte Fahrrad-Teile… Unsere „Upcycling-Produkte“ sind handgemachte Unikate! Das Projekt VinziRast-Chance wird von ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen begleitet und gestaltet. Unsere Teilnehmer*innen warten und hoffen meist jahrelang auf einen positiven Asylbescheid. Das tägliche Miteinander gibt Impulse zur persönlichen Weiterentwicklung, fördert Inklusion und vermittelt Kontinuität in einem von bedrückender Unsicherheit geprägten Alltag. Die VinziRast-Chance besteht seit 2014 und bietet Platz für bis zu 15 Teilnehmer*innen. Sie erhalten von uns Monatstickets für die öffentlichen Verkehrsmittel. Das Programm findet wochentags statt.