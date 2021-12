Gewista bietet Plattform für Impf-Aktion

Im Zuge einer aktuellen Kampagne ändern zahlreiche Unternehmen ihren Claim hin zu einer Impf-Aufforderung. Auch die Gewista schließt sich der Aktion an und bietet zusätzlich österreichischen Unternehmen Werbeflächen, wenn sie sich anschließen.





Dazu der CEO Franz Solta im Wortlaut:

„Der aktuelle Lockdown steckt uns alle noch immer in den Knochen. Das ist aber nur einer von vielen Gründen, warum wir der Meinung sind, dass wir uns aktiv gegen die Corona-Pandemie engagieren sollten. Noch viel wichtiger ist: Jeder von uns kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, um unser aller Situation wesentlich zu verbessern und nachhaltig die Folgen der Corona-Situation zu entschärfen – und dazu gehört auch das Impfen.





Die Gewista will für Österreichs Werbetreibende und Kreativbranche sowie allen interessierten Kund:innen und Unternehmen eine Plattform bieten, um die laufenden Impfkampagnen zusätzlich zu unterstützen. Viele Unternehmen haben bereits ihren Claim für die Aktion geändert. Für die kommunikative Verbreitung der Kampagne bietet die Gewista nun Unterstützung in Form von Werbeflächen, Produktion und Montage an.





In Deutschland haben sich bereits mehr als 150 Unternehmen der Kampagne angeschlossen – und es werden laufend mehr. Mehr als nur symbolisch sind auch die Hashtags für Social Media-Reichweiten: #ZusammenGegenCorona, #FCKCorona und #WirImpfenUnsDenWegFrei





Die Pandemie hat uns allen wirtschaftlich und vielfach auch auf persönlicher Ebene enorm viel abverlangt. Es wird nun endlich Zeit, dass Lockdowns & Co künftig der Vergangenheit angehören: Die Impfung ist ein wichtiger Schritt zurück in eine gewisse Normalität. Und genau dafür wollen wir ein Zeichen setzen!“





Über Gewista

Die Gewista-Gruppe zählt mit mehr als 350 Mitarbeiter:innen zu den größten Medienunternehmen Österreichs und ist Marktführer im Out of Home-Segment. Die Gewista gehört mehrheitlich zum Weltmarktführer JCDecaux. Die Geschäftsfelder im Konzern gliedern sich in drei Bereiche: 1. Billboard (klassisches Plakat), 2. Street Furniture (Rolling Board und City Light) und 3.Transport Media (U-Bahn Werbung sowie Werbeflächen auf Straßenbahnen und Bussen). Der Fokus liegt in allen drei Segmenten auf der Digitalisierung. Zur Gewista-Gruppe gehören in Österreich u.a. OOH-Spezialisten wie KULTURFORMAT, MEGABOARD oder INFOSCREEN. Letzteres betreibt über 3.000 Infoscreens in und um die öffentlichen Verkehrsmittel in den wichtigsten Landeshauptstädten Österreichs und zählt mit zehn Prozent nationaler Tagesreichweite zu den größten Massenmedien Österreichs.