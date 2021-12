„Kommissar Kex“ macht sich auf die Suche

Ab sofort reist „Kommissar Kex“ durch die Bundeshauptstadt: Gewista zeigt den Protagonisten des neuen Ströck-Podcasts prominent auf einer Straßenbahn der Wiener Linien.

Damit setzt die Bäckerei auf das stark wachsende Segment „Transport Media“. Österreichs Marktführer im Out-of-Home Bereich ist mit Werbeflächen an rund 5.200 Fahrzeugen wie Straßenbahnen, Bussen und U-Bahnen die „Nummer 1“ in der Transport-Vermarktung.



Werbung auf Verkehrsmitteln erfreut sich steigender Beliebtheit

„Öffentliche Verkehrsmittel erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit. Gleichzeitig steigt auch jährlich das Buchungsvolumen von Gewista-Transport-Media, also der Werbung in, auf und um öffentliche Verkehrsmittel. Die aktuelle Aktion der Bäckerei Ströck zeigt eindrucksvoll, wie man in der Adventzeit mit einer Kreatividee und einem reichweitenstarken Werbemittel einen Mehrwert für die ganze Familie schaffen kann“, so Andrea Groh, Chief Sales Officer bei Gewista.



Transport Media weist neben dem jährlichen Wachstum auch hohe Sympathiewerte in den Zielgruppen auf. Nicht nur Nutzer:innen der öffentlichen Verkehrsmittel kommen damit in Kontakt – eine gebrandete Straßenbahn schafft Awareness bei Fußgänger:innen, Radfahrer:innen und Autofahrer:innen.



Audio-Erlebnis für Eltern & Kids

Andrea Unger-Posch, Marketingleitung bei Ströck: „Nachdem unser Kommissar Kex auf Spurensuche durch ganz Wien unterwegs ist, muss er natürlich auch Strassenbahn fahren! Wir wollten eine optimale Präsenz im öffentlichen Raum, mit dem QR-Code kann man gleich unterwegs den Podcast anhören.“



Der neue Podcast dreht sich um den Privatdetektiv Kommissar Kex, der sich auf die Suche nach aus den Ströck-Filialen verschwundenen Weihnachtskeksen macht. In dem Audio-Erlebnis für die ganze Familie geben Promis wie Physiker Werner Gruber (Leiter des Planetariums und der Urania Sternwarte Wien), Astrologin Gerda Rogers und TV-Moderatorin Christina Karnicnik die entscheidenden Hinweise. Der Podcast-Erzählung verleiht der Schauspieler und Kabarettist Gregor Seberg mit seiner Stimme eine ganz besondere Note: In vier Episoden erzählt er das spannende Abenteuer.



https://kommissarkex.at/

Über Gewista

Die Gewista-Gruppe zählt mit mehr als 350 Mitarbeiter:innen zu den größten Medienunternehmen Österreichs und ist Marktführer im Out of Home-Segment. Die Gewista gehört mehrheitlich zum Weltmarktführer JCDecaux. Die Geschäftsfelder im Konzern gliedern sich in drei Bereiche: 1. Billboard (klassisches Plakat), 2. Street Furniture (Rolling Board und City Light) und 3.Transport Media (U-Bahn Werbung sowie Werbeflächen auf Straßenbahnen und Bussen). Der Fokus liegt in allen drei Segmenten auf der Digitalisierung. Zur Gewista-Gruppe gehören in Österreich u.a. OOH-Spezialisten wie KULTURFORMAT, MEGABOARD oder INFOSCREEN. Letzteres betreibt über 3.000 Infoscreens in und um die öffentlichen Verkehrsmittel in den wichtigsten Landeshauptstädten Österreichs und zählt mit zehn Prozent nationaler Tagesreichweite zu den größten Massenmedien Österreichs.