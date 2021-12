MediaCom & GroupM veröffentlichen ersten “Online Audio Report Österreich”

Die Studie untersucht repräsentativ für Österreich die vielfältige Nutzung von digitalen Audioangeboten.

Zum ersten Mal haben GroupM und MediaCom repräsentative Daten zur Online-Audio-Nutzung der Österreicher*innen erhoben. Der Report betrachtet den sehr jungen und noch fluiden digitalen Kanal unter spezifisch österreichischen Bedingungen, so dass nun auch die Nutzung von Webradio, Audio-Streamingdiensten und Podcasts der Nutzung von UKW-Radio gegenübergestellt werden kann. Dazu befragten die [m]Science-Research-Expert*innen der GroupM 1.665 Online-Österreicher*innen zwischen Juli und September 2021.

Heute wissen wir, dass das Thema Digital Audio längst in Österreich angekommen ist:

Der/die typische Online Audio Hörer*in ist unter 40 Jahre alt und wohnt in einer Stadt, die über 50.000 Einwohner groß ist. Bereits 8% der Befragten hören Radioinhalte nur mehr digital. Dem gegenüber stehen 20% der Befragten, die nach wie vor ausschließlich Radio via UKW konsumieren.

Unterschiede zeigen sich hier aber auch in den Nutzungsgewohnheiten:

Während UKW-Radio und deren digitale Verlängerung untertags eine Drivetime haben, werden Musikstreamingdienste wie Spotify und Hörbücher zur Primetime am Abend bevorzugt gehört

Eine Sonderrolle, nicht erst seit COVID, nehmen Podcasts ein:

Bereits 21% der Befragten sind Podcasthörer*innen. 15% davon hören sogar täglich Podcasts, 43% mehrmals in der Woche. Hier zeigt sich eine gleichmäßigere Nutzung im Tagesverlauf.

Ein Drittel der Podcasthörer*innen bevorzugt österreichische Podcastinhalte; nur knapp die Hälfte nutzt deutschsprachige Inhalte.

Wenn es um die werbliche Nutzung dieser interessanten Zielgruppe geht, so haben native Formate einen deutlichen Vorteil: Immerhin jede*r Zweite findet Host-Read-Formate ansprechend. Demgegenüber sind es nur 26%, die klassische Audio-Spots bevorzugen.

Der gesamte Report steht auf der Website zum Download bereit:

https://mediacom-newsletter.at/2021/12/06/erster-online-audio-report-oesterreich-2021/

