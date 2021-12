SEO Webinar #7

Anleitung zur Suchmaschinenoptimierung;

In Webinar #7 zeigt Michael Kohlfürst, wie gewohnt im Gespräch mit Otto Koller, wie ein professionelles Website-Audit funktioniert. In konkreten und für alle Webinar-Teilnehmer sehr einfach nachvollziehbaren Schritten, kann man den Analyse-Prozess miterleben und gleich auf seiner eigenen Website anwenden. Wie immer ist dieses Webinar nicht nur für SEO-Begeisterte Anwender, sondern auch für Geschäftsführer und Manager gedacht, die die Arbeit ihrer SEO-Mannschaft noch besser verstehen wollen. Eine unbedingte Voraussetzung, um Investitionsentscheidungen gemeinsam mit dem SEO-Team, erfolgsorientiert treffen zu können.

Über Michael Kohlfürst:

Michael Kohlfürst ist Gründer und in der Geschäftsführung von PromoMasters Suchmaschinenoptimierung mit Sitz in Wien und Salzburg. PromoMasters Online Marketing macht Marken, Produkte, Services und Jobs im Internet optimal sichtbar. Ein 18-köpfiges Spezialisten Team in Salzburg und Wien betreut Firmen und Webagenturen im gesamten deutschsprachigen Raum bei Suchmaschinenoptimierung (SEO), Google Ads (SEA) und Social Media Optimierung.