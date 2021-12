Weihnachtsgeschichten aus allen 23 Bezirken Wiens

WIENER BEZIRKSBLATT überrascht heuer mit einem ganz besonderen Video-Adventkalender

Alle Wiener Bezirksvorsteher nehmen die WIENER-BEZIRKSBLATT-Leser mit auf eine spannende weihnachtliche Reise und lesen pro Kalendertag einen Teil aus Michael Schottenbergs Tiergeschichte „Nuvuja und Nanook“ vor. Den krönenden Abschluss und das letzte Kapitel erzählt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig am 24. Dezember 2021.

Wir sind bereits in der schönsten Zeit des Jahres angekommen und da wir sie aufgrund des pandemiebedingten Lockdowns nicht wie gewohnt im geselligen Beisammensein mit unseren Liebsten genießen können, hat sich das WIENER BEZIRKSBLATT etwas ganz Besonderes für seine Leser ausgedacht. Alle Wiener Bezirksvorsteher sowie Wiens Bürgermeister Michael Ludwig lesen heuer gemeinsam eine winterliche Weihnachtsgeschichte aus Michael SchottenbergsBuch „Schottis schönste Tiergeschichten“ vor. An jedem Tag bis zum Heiligen Abend öffnet sich ein Türchen des WIENER-BEZIRKSBLATT-Video-Adventkalenders und die Geschichte „Nuvuja und Nanook“ wird fortlaufend erzählt. Das große Finale der spannenden Geschichte liest am Weihnachtstag, den 24. Dezember 2021, Wiens Bürgermeister.

„Das ist ein sehr spezieller Adventkalender, mit dem wir beweisen wollten, dass sich Video und Kommunales sehr gut unter einen Hut bringen lassen. So wünscht das WIENER BEZIRKSBLATT schöne und vor allem gesunde Weihnachten und zeigt, dass man miteinander tolle Geschichten umsetzen kann“, so Wiener-Bezirksblatt-Geschäftsführer Thomas Strachota.

Die Geschichte „Nuvuja und Nanook“ handelt von dem kleinen Eisbären Nuvuja und seinem besten Freund, dem Inuit-Jungen Nanook, der in dem Eisbären sein Ebenbild findet. In der humor- und liebevollen Wintergeschichte dreht sich alles um Freundschaft, Solidarität, Empathie und Zusammenhalt – Eigenschaften, die gerade in den krisengebeutelten Zeiten, in denen wir leben, wesentlich sind. Das Vorlesebuch „Schottis schönste Tiergeschichten“ von Autor, Schauspieler, Regisseur, Intendant und Dancing Stars-Finalist 2019 Michael Schottenberg hält für jede Jahreszeit unterhaltsame und bewegende Geschichten bereit, die Kindern und Erwachsenen ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern.

Aus dem Buch lesen alle Bezirksvorsteher der Stadt Wien, nach aufsteigenden Bezirken gereiht: Markus Figl, Alexander Nikolai, Erich Hohenberger, Lea Halbwidl, Silvia Jankovic, Markus Rumelhart, Markus Reiter, Martin Fabisch, Saya Ahmad, Marcus Franz, Thomas Steinhart, Wilfried Zankl, Silke Kobald, Michaela Schüchner, Gerhard Zatlokal, Franz Prokop, Ilse Pfeffer, Silvia Nossek, Daniel Resch, Hannes Derfler, Georg Papai, Ernst Nevrivy und Gerald Bischof.