BCM 2022: Rabatt für Schnelleinreicher

Jetzt wird es langsam sportlich, aber es ist noch zu schaffen: Am 31. Jänner endet die Früheinreicherphase für den Best of Content Marketing Award 2022. Wer sich noch den Rabatt von 60 Euro für die ersten Einreichungen sichern will sollte am besten gleich loslegen: Im Portal registrieren, Profil ausfüllen, Formularfragen beantworten und Dateien hochladen – fertig!

Tipps für die Einreichung gibt es in unserem Blog oder in der Aufzeichnung unseres BCM Webinars.