Das Portfolio von RMS wächst unaufhörlich

Die RMS Familie wächst weiter: Seit 1. Jänner 2022 machen mehrere neue Sender das Portfolio noch vielseitiger und regen die Ohren der Hörer:innen an.

Antenne Österreich erfreut österreichweit mit den meisten Hits in voller Länge und arabella GOLD bezaubert in Wien und Umgebung mit super Schlager und mega Oldies. Außerdem gibt es in Wien und Umgebung non-stop Classics und Hits gemixt bei Radio FANTASYmix und Technikum City lädt mit Cool Jazz und Lounge zum aktiven Lauschen ein. Tiroler Hörer:innen begeistert die Antenne Tirol mit Hits von den 80ern bis heute.

Welchen Vorteil bringt das? Noch mehr Leistung zu gewohnt attraktiven Preisen. Alle Änderungen auf einen Blick:

Neu in der RMS TOP Kombi: Antenne Österreich (österreichweit empfangbar über DAB+) arabella GOLD (empfangbar über DAB+ in Wien und Umgebung) Radio FANTASYmix (empfangbar über DAB+ in Wien und Umgebung) Technikum CITY (empfangbar über DAB+ in Wien und Umgebung) Antenne Tirol (empfangbar über UKW in Tirol)

Neu in der OST Kombi: arabella GOLD Radio FANTASYmix Technikum CITY Welle 1 Österreich

Neu in der WEST Kombi: Antenne Tirol

Neu in der Winning Generation: arabella GOLD Technikum CITY



Mehr Infos zum gesamten RMS Angebot, zu allen Radio Kombis und dem RMS Online Audio Portfolio finden Sie hier: