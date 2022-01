MEGA Selfie-Wall am Wiener Eistraum

Der Wiener Eistraum verleiht dem Rathaus, sowie dem Rathausplatz ein märchenhaftes Flair. Der Publikumsmagnet findet von Jänner bis März wieder statt und die Besucher:innen dürfen sich auf der 9.500m² großen Eisfläche auf zwei Ebenen austoben. MEGABOARD vermarket im Veranstaltungszeitraum erstmalig 3 LED-Werbeflächen am Wiener Rathausplatz und ruft mit MTEL Austria die größte Selfie-Wall Österreichs ins Leben.

Heuer gibt es die einzigartige Möglichkeit, sich vor einer mit roten Herzen gefüllten LED – Werbewand abzulichten. Spaß mit Freunden und den Liebsten steht im Vordergrund und MTEL Austria ermöglicht dazu die perfekte Kulisse für eine schöne Momentaufnahme. Ziel ist es, frohe Botschaften vom Wiener Eistraum in die Welt hinauszutragen und diese dürfen und sollen auch gerne auf allen sozialen Kanälen geteilt werden.

„Das Herz ist seit letztem Jahr unser Wiedererkennungssymbol – und wir wollten die Gelegenheit des Wiener Eistraums und dieser riesigen Selfie-Wall nutzen, um die Menschen daran zu erinnern wie wichtig es ist, mit Herz und Leidenschaft bei etwas dabei zu sein – dazu diese riesige Wall mit dem Herzen zu fotografieren und den Liebsten weiterzusenden. Den Tarif, obwohl er unschlagbar ist, haben wir in den Hintergrund gerückt – wir möchten an alle Eisläufer und Eisläuferinnen appellieren: Schickt euren Liebsten „Herzliche Grüße“. Vielleicht auch demnächst über das Netz von MTEL Austria.“ So CEO MTEL Austria, Herr Bojan Obradovic.

MEGABOARD, der Außenwerbe-Allround-Spezialist mit exklusiven Großflächen, konnte zusätzlich zum MEGAgerüst am Rathaus heuer zum ersten Mal auch 3 LED-Werbeflächen am Wiener Eistraum an Kund:innen anbieten.

„Wir freuen uns“, so MEGABOARD COO Gerald Schlosser, „dass wir eine innovative Marke für den exklusiven Standort begeistern konnten. Wir bieten unseren Kund:innen nicht nur erstmals den Wiener Eistraum für Out-of-Home Kampagnen an, sondern auch 4,3. Mio. Kontakt-Chancen, die durch die Beliebtheit des Events möglich sind.