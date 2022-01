Mitten in der Wiener Innenstadt erleben die Besucher des Audi House of Progress, welche vielfältigen Möglichkeiten die elektrische Mobilität bei der Marke mit den Vier Ringen bietet. Audi zeigt in der Kärntnerstraße 26 bis 31. März 2022, wie sich die automobilen Grenzen in der neuen Ära verschieben – und welche faszinierenden Fahrzeuge daraus entstehen. Die Porsche Holding Salzburg hat mit der MOONCITY Vienna in der Kärntnerstraße eine perfekte Möglichkeit geschaffen, Marken zu präsentieren und das Thema Elektromobilität näher zu erklären.

In direkter Nachbarschaft zu Traditionsgeschäften wie dem K&K-Hoflieferanten Lobmeyr präsentieren die Marken des Konzerns in der neuen MOONCITY Vienna abwechselnd ihre Elektro-Entwicklungen. Den Anfang macht Audi, das die neue Präsentationsfläche zum House of Progress umgestaltet: Über mehrere Wochen präsentieren sich dort die elektrischen Stars der Marke – Q4 e-tron und e-tron GT –während Zukunftskonzepte faszinierende Einblicke in die weitere Transformation von Audi geben.

Porsche Media & Creative vermarktet MOONCITY VIENNA / AUDI House of Progress als Tagesbar und Eventlocation

Darüber hinaus ist das House of Progress von Audi auch Treffpunkt und Begegnungszone in der Wiener Innenstadt. Das mit Designermöbeln gestaltete Café im ersten Stock bietet einen schönen Blick auf die Kärntnerstraße und lädt Besucher zum gemütlichen Verweilen in interessanter Atmosphäre ein.

Das Projekt wurde für den Kunden MOON so wie AUDI Österreich von Porsche Media & Creative in Zusammenarbeit mit der Agentur schmidhuber Brand Experience, München, in nur zwei Monaten umgesetzt.

In Zusammenarbeit mit impacts Catering ist kulinarischer Genuss auf höchstem Niveau garantiert. Darüber hinaus erwarten Besucher*innen Spitzenweine aus der Südsteiermark, erlesener Premiumkaffee der Marke JAVA und vieles mehr.

Als Full Service Agentur mit Standorten in Salzburg und Wien unterstützt PMC mit Agenturleistungen aus den Bereichen Mediaplanung- und Einkauf, Werbemittelauswahl- und Produktion, Eventkonzeption, Planung und Durchführung, Dekoration und künstlerische Gestaltung, Entertainment, Technik, Personal, Grafik und Print Services sowie Einladungsmanagement. Die MOONCITY VIENNA verfügt über eine topaktuelle technische Ausstattung für Ton und Video. Veranstaltungen können auch live aufgezeichnet werden.

Infos unter www.mooncity-vienna.at/eventlocation

Über impacts Catering

Die leidenschaftlichen Genussbotschafter von impacts Catering setzen Sie und Ihre Gäste perfekt und professionell in Szene. Facettenreich und mit beispielsloser Kulinarik. Bei großen und kleinen Veranstaltungen. Nachhaltig, individuell und ganz persönlich. Bereits 2012 wurde das Unternehmen mit dem Österreichischen Umweltzeichen für „Event Catering“ und „Green Meetings und Green Events“ bedacht. Eine Auszeichnung, die Christian Chytil und sein Team als ökologische Verantwortung verstehen. Dass sich Klimaschutz und Nachhaltigkeit durch moderne Innovationen sehr positiv auf die Qualität der Dienstleistungen auswirken, ist eine Überzeugung von impacts Catering und gleichzeitig gelebte Philosophie, die bereits viermal (2014, 2016, 2018 und 2019) mit dem Titel „Caterer des Jahres“ belohnt wurde. Eine Vorreiterrolle, die impacts Catering mit Standorten in Wien und Salzburg gerne einnehmen. Seit 2015 ist impacts von der Austria Bio Garantie Bio-teilzertifiziert. Als Partner der GenussRegion Österreich werden Produkte aus der Region bevorzugt. FairTrade Kaffee, Bio-Tees, das eigene impacts Bienenvolk und eine Küche, die dank eigener Photovoltaik-Anlage mit Sonnenenergie kocht, Abfallvermeidung sowie ein energieoptimierter Fuhrpark mit dem Einsatz von E-Autos runden das herausragende Engagement ab. Seit 2019 ist impacts Mit-Initiator und Partner der „Lebensmitteldrehscheibe in Wien“. Darüber verköstigt das hauseigene webrestaurant.at kleine und mittelständische Betriebe mit gesunden, täglich frisch gekochten Lunch- und Meeting-Services.

Über Porsche Media & Creative

Die Porsche Holding Salzburg verfügt seit 1989 über eine eigene Inhouse Media Agentur. Im Jahre 2020 wurde die Agentur als Full Service Agentur neu ausgerichtet und firmiert seither als Porsche Media & Creative (PMC ®) . Das Unternehmen ist eine 100% Tochter der Porsche Holding Salzburg. PMC ist an den Standorten Salzburg und Wien tätig. Als Inhouse Agentur gegründet werden die zahlreichen Konzernmarken der Importeurs Gesellschaften betreut – namhafte Kunden wie Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, AUDI, Seat, Skoda, Porsche Bank, Moon-Power, Mobidrome, DasWeltauto.at zählen zu den Kunden der Agentur. In den letzten Jahrzehnten wurden die Leistungen der Agentur mit zahlreichen Preisen honoriert: ORF Top Spot, Media Award, Web Ad, RMS Radio Award, Out of Home Award, Native Advertising Award und viele mehr.

Die Agentur bietet ein breites Spektrum an Agenturdienstleistungen aus dem Bereich Media- und Marketing Research, Data Analytics, Mediaberatung und -strategie, Mediaplanung und -einkauf, Suchmaschinen Marketing (SEA), Programmatic Advertising, Kreativ Beratung und Umsetzung, Foto- und Videoproduktion, Werbemittelauswahl und -produktion, Corporate Identity Überwachung und Event Marketing an. Abgerundet wird das Portfolio durch die zahlreichen Print Services und die hauseigene Druckerei. PMC fungiert auch als Betreiber der MOONCITY in Salzburg bzw. in Wien. Seit Anfang 2020 betreut die Agentur auch externe Kunden. PMC ist eine registrierte Marke.