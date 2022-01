Neues MEGAgerüst in der Wiener Innenstadt

MEGABOARD bietet ab Februar einen neuen Standort an, der durch die unmittelbare Nähe zur Wiener Staatsoper, zum Karlsplatz und zum Naschmarkt überzeugt.

Kund:innen können die 360m² große Werbefläche auf der Kärntner Straße 46 für deren Außenwerbekampagnen buchen. Effektive Aufmerksamkeit erlangt der Standort durch das Eckhaus an diesem hoch frequentierten Spot.

Es wird eine gut sichtbare Werbefläche, bestehend aus 3 Flächen an beiden Hausecken angeboten, welche die viel befahrene Friedrichstraße und die beliebte Kärntner Straße bespielen. Sehenswürdigkeiten, bekannte Plätze, Bar- und Restaurantszene sowie die Einkaufsstraße sind nur einen Katzensprung entfernt. Ab Februar bei MEGABOARD buchbar.

MEGABOARD, der Außenwerbe-Allround-Spezialist mit exklusiven Großflächen, verfügt nun über ein weiteres, einzigartiges MEGAgerüst in Wien, das werblich genutzt werden kann. Die Werbefläche umfasst insgesamt eine Fläche von 360 m², welche sich am Hauseck an der Kärntner Straße 46 befindet und aus den drei Hauptverkehrs-Fahrtrichtungen bestens sichtbar ist. Die Kärntner Straße ist eine der bekanntesten Einkaufsstraßen Wiens und zieht täglich zehntausende Besucher an. Dieser Standort befindet sich unmittelbar bei der Wiener Staatsoper, dem Karlsplatz und dem Naschmarkt.

„Mit dem exklusiven Standort in der Innenstadt“, so MEGABOARD COO Gerald Schlosser, „ist es uns gelungen, einen MEGA Werbeplatz in einer der bekanntesten Gegenden von Wien anbieten zu können. Wir freuen uns schon auf die großartigen Werbebotschaften.“

Bei einer Kampagnenlaufzeit ab 14 Tagen können rund 3,8 Mio Kontakt-Chancen erreicht werden. Das MEGAgerüst kann ab Februar 2022 gebucht werden.