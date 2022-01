SEO Webinar #8

Anleitung zur Suchmaschinenoptimierung;

In Webinar #8 erklärt Michael Kohlfürst die Bedeutung von „GOOGLE for Jobs“. Ein Sonderthema innerhalb dieser Webinarserie um dem laufenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Für alle SEO-Experten eine Chance effizient und erfolgreich Mitarbeiter zu gewinnen.

Über Michael Kohlfürst:

Michael Kohlfürst ist Gründer und in der Geschäftsführung von PromoMasters Suchmaschinenoptimierung mit Sitz in Wien und Salzburg. PromoMasters Online Marketing macht Marken, Produkte, Services und Jobs im Internet optimal sichtbar. Ein 18-köpfiges Spezialisten Team in Salzburg und Wien betreut Firmen und Webagenturen im gesamten deutschsprachigen Raum bei Suchmaschinenoptimierung (SEO), Google Ads (SEA) und Social Media Optimierung.