Creativ Club Austria lädt mit Jubiläumskampagne zur Einreichung

Agentur Demner, Merlicek & Bergmann / DMB. zeichnet für die diesjährige Kampagne verantwortlich und rückt anlässlich des Jubiläumsjahres des Creativ Club Austria 50 Jahre Werbegeschichte in den Mittelpunkt. Startschuss für Einreichungen zur CCA-Venus fällt am 31. Jänner 2022. Einreichfrist endet am 11. März 2022.

Jedes Jahr präsentiert sich der Creativ Club Austria als starke Stimme der Kreativbranche mit einer neuen Kampagne von einer Agentur aus den Reihen der Mitglieder. In seinem 50. Jubiläumsjahr zeichnet die vielfach prämierte Agentur Demner, Merlicek & Bergmann / DMB. für die neue Kampagne verantwortlich. Federführend in der Umsetzung ist Creativ Director Daniela Sobitschka, die seit acht Jahren bei Demner, Merlicek & Bergmann / DMB. tätig ist. Über die Kampagne sagt sie:

„50 Jahre sind in einer schnelllebigen Branche wie die der Werbung eine äußerst lange Zeit, in der sich vieles getan hat und einem Wandel unterzogen war. Beim Erarbeiten der Creativ-Club-Austria-Kampagne war es daher besonders spannend zu entdecken, wie man an die damaligen Themen herangegangen ist und welche Hürden es gab. Aber genauso auch augenöffnend, wie sich gesellschaftliche und soziale Wahrnehmungen geändert haben. Das war der Anreiz dazu, die Kampagne zum 50-jährigen Jubiläum des Creativ Club Austria unter das Motto ‚reimagine‘ zu stellen. Denn ‚Dinge neu zu denken‘ ist damals wie heute Teil unserer täglichen Arbeit in der Kreativbranche. In Bezug auf den Creativ Club Austria ist ‚reimagine‘ außerdem eine aktivierende Aufforderung sich mit der Werbegeschichte dieses Landes auseinanderzusetzen.“ Und ergänzt: „Ein großes Danke geht an alle Kreativen, die sich im Sinne des ‚Clubs‘ bereit erklärt haben, die Sujets für die Jubiläumskampagne zu kreieren!“

„Der Creativ Club Austria schreibt seit 50 Jahren Kreativgeschichte. Wir sind das Sprachrohr für die Branche und ihre Kreativleistungen, die rückblickend einen enormen Wandel zeigen. So, wie die Ansprüche an Werbung und kreative Kommunikation wachsen, wächst auch der Creativ Club Austria mit. DMB. übersetzt in ihrer aktivierenden Kampagne ‚reimagine‘ ein Stück kreative Zeitgeschichte in pointierte Sujets“, kommentieren die beiden Kampagnenverantwortlichen, Creativ-Club-Austria-Vorstandsmitglied Roman Steiner (AANDRS) und Creativ-Club-Austria-Geschäftsführer Reinhard Schwarzinger.

Das Rennen um die CCA-Venus beginnt

Seit nunmehr 50 Jahren prämiert der Creativ Club Austria kreative Bestleistungen und gibt deren Macherinnen und Machern eine Bühne. Unter dem Motto „Lust auf echte Ideen“ sucht die Jury der CCA-Venus auch im Jubiläumsjahr wieder nach relevanten, originellen sowie ausgezeichnet umgesetzten Ideen.

Änderungen gibt es im Kategoriesystem: „Branding“ und „Brand Experiences“ sind nun zwei getrennte Kategorien, genauso wie die Kategorien „Musik“ und „Sound Design“. Gänzlich neu eingeführt wird die Kategorie „Creative Business Transformation“. Hier werden jene Unternehmen ausgezeichnet, die auf kreative Weise Prozesse und Abläufe optimieren und anpassen, um ihr Geschäft voranzutreiben und fit für die Zukunft machen.

Special Awards und das lang ersehnte Kreativranking

Zu den bisherigen Special Awards „Student of the Year“ und „Client of the Year“ reiht sich der neue Award „Creative Lead of the Year“. Hinzu kommt, was die Branche in den vergangenen Jahren in Eigenregie eruierte und der Creativ Club Austria jetzt für alle transparent und sichtbar macht: das offizielle CCA-Venus-Ranking, das die Besten der Besten ausweist. Das Ranking wird mittels Punktesystems (Shortlist: 1 Punkt, Bronze 2, Silber 4, Gold 6 und Grand Prix 10), basierend auf den eingereichten Credits für „Client of the Year“ und „Creative Lead of the Year“ erstellt. In „Student of the Year“ kann die Jury heuer neben Gold auch Silber oder Bronze vergeben.

Teilnahmebedingungen und Eckdaten

Eingereicht werden kann ab 31. Jänner 2022 in 19 Hauptkategorien. Zur CCA-Venus 2022 sind alle Arbeiten zugelassen, die für den österreichischen Markt konzipiert und dort zwischen 1. März 2021 und 28. Februar 2022 erstmals veröffentlicht wurden. Ausgenommen sind Einreichungen in der Kategorie „Creative Effectiveness“. Hier können nur Arbeiten eingereicht werden, die zuvor bei der CCA-Venus 2021 mit Gold, Silber, Bronze oder Shortlist ausgezeichnet wurden. Für die neue Kategorie „Creative Business Transformation“ gilt ein Veröffentlichungszeitraum von drei Jahren, also 1. März 2019 bis 28. Februar 2022. Zugelassen sind auch Arbeiten für ausländische Märkte, die am Wirtschaftsstandort Österreich entstanden sind. Arbeiten, die lediglich für Österreich adaptiert wurden, sind nicht zugelassen. Eigenwerbung kann in der jeweiligen fachlichen Kategorie eingereicht werden.

Für die Einreichung fällt keine Einreichgebühr an, sondern lediglich eine Bearbeitungsgebühr in der Höhe von 20 Euro. Nach Ende der Early-Bird-Frist am 28. Februar 2022 sind es 40 Euro. Die Bearbeitungsgebühr wird den Preisträgern mit der Abschlussrechnung gutgeschrieben.

Die Online-Vorjury bewertet die Einreichungen von 11. bis 20. April 2022. Die finale Jury tagt am 29. April 2022. Die CCA-Venus-Awardshow findet am Donnerstag, den 19. Mai 2022, in den Wiener Werkshallen statt.

Weitere Informationen zu den Kategorien und Einreichbedingungen finden sich auf https://www.creativclub.at. Einreichungen erfolgen auf https://ccavenus.alpha-awards.com.

Kampagnencredits

Konzept, Art Direction und Project Management:

Demner, Merlicek & Bergmann / DMB.

Anna Repitsch, Daniela Sobitschka, Janina Schwarz, Marc Hörzer, Mariusz Jan Demner



reimagine „Call for Entries“ by Christo Penev & BASIS

reimagine „Call for Jury“ by Toni Eisner

reimagine „Shortlist“ by Gerald Geier

reimagine „Winners“ by Icarus

reimagine „Awardshow“ by klebermetzler

reimagine “Club Meeting“ by buero butter

reimagine “Young Creative Sessions“ by Icarus

reimagine „Young Creative Workshop“ by Michael Katzlberger

reimagine „Frauenzimmer“ by Julia Presslauer & Tessa Sima

Über den Creativ Club Austria

Seit seiner Gründung im Jahr 1972 ist der Creativ Club Austria das Sprachrohr und die Plattform der heimischen Kreativbranche. Mit den CCA-Veneres veranstaltet er den wichtigsten Kreativ-Award des Landes, der Leistungen sichtbar macht und im Dialog mit der gesamten Branche Standards definiert. Zahlreiche CCA-Veneres-Sieger wurden mit ihren Arbeiten in der Vergangenheit bei weltweit relevanten Awards wie Cannes Lions International Festival of Creativity, eurobest Festival of European Creativity, ADCE, Clio oder Golden Drum Festival ausgezeichnet und zeugen von der Leistungsfähigkeit der österreichischen Kreativszene. Seit 2016 veranstaltet der Creativ Club Austria in Zusammenarbeit mit der ORF-Enterprise als Festivalrepräsentanz die Young Lions Competition Austria für das Cannes Lions International Festival of Creativity und fördert damit den heimischen Nachwuchs im globalen Wettbewerb. Der Creativ Club Austria bietet seinen über 300 Mitgliedern durch Workshops, Seminare, Veranstaltungen und internationalen Austausch Mehrwert und Vernetzungsmöglichkeiten innerhalb der Branche. Als Vorstandspräsident fungiert Andreas Spielvogel (DDB Wien) und als Vizepräsident Patrik Partl (Brokkoli). Die Geschäftsführung hat Reinhard Schwarzingerinne. Weitere Informationen auf http://www.creativclub.at.