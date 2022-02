Out-of-Home-Sujets 2021

SujetFOCUS OOH 2021: Billa und Billa Plus auf Platz 1 und 2

Das FOCUS Institut hat im abgelaufenen Jahr 2021 insgesamt 191 neue Plakate, City Lights und Rolling Boards getestet. Der regelmäßige Werbemitteltest umfasst die Analyse der werbestärksten Sujets auf Basis Recognition, Gefälligkeit, Markenimpact und Glaubwürdigkeit – diese Kriterien fließen in die Score-Berechnung ein und ergeben somit den Sieger für 2021. Auf den Podestplätzen finden sich ausnahmslos Sujets von Unternehmen des Lebensmittelhandels. Der Zusammenschluss von Billa und Merkur war demzufolge auch werblich ein großer Erfolg – die ersten beiden Plätze gehen an Billa & BillaPlus. An der Dritten Stelle rangiert Hofer und ist somit auch im Bereich des OOH auf dem Siegertreppchen!

Zu den Top 3 OOH Sujets:

Eckdaten:

191 getestete Sujets

8.000 Interviews

Die Imagesieger sind: