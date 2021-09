Aber es soll nicht nur den Kids und Jugendlichen geholfen werden. Die Organisation WineAid verfolgt mit ihrem Engagement einen weiteren ideellen Zweck. Man will ein umfassender Begleiter und Partner für B2B auf deren Weg zu mehr Resilienz durch Verantwortungsübernahme, Nachhaltigkeit unter Berücksichtigung der weltweit gültigen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) und die positiven Auswirkungen mithilfe von WineAid für eine nachhaltige Entwicklung in Österreich, sein.

Die eigene Zeit und Energie sinnstiftend einzubringen und so den Schwächsten der Gesellschaft etwas zurückzugeben, das ist der größte Treiber für das stetige Wachstum und die damit einhergehenden Spendenerfolge. Thomas Schenk meint dazu: „Das Wachstum der Organisation dank der vie- len ehrenamtlichen Mitarbeiter ist aber auch ein Indikator für die zunehmende Sensibilisierung und die ökologische Verantwortung in unserer Gesellschaft. So können wir un- sere effektive Arbeit zugunsten junger Menschen mit voller Energie vorantreiben.“

Das WineAid Team hat noch viel vor

Hinter dem gesunden Wachstum und den hochgesteckten Zielen von WineAid steht ein kompetentes und motiviertes Team. Denn zur Hilfe benachteiligter und kranker Kinder und Jugendlicher zählt nicht nur die Finanzierung der dringend benötigten Therapien, sondern auch das effektive Managen von Ressourcen. Dazu zählen Aufgaben wie die Organisation und Entwicklung des Betriebes, Kerntätigkeiten sind Fundraising und die laufende Betreuung der Spender, Buchhaltung und Recruiting, Business Development, das Entwickeln nachhaltiger, attraktiver Spendenangebote, die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Spendenwerbung, die Betreuung von Partnern und Sponsoren, das Organsieren und Abhalten von Benefizveranstaltungen, eine funktionierende Prozesslandschaft, IT und Web sowie das Management der durch das WineAid Team ausgewählten Spendenempfänger und mehr.

WineAid hat viele prominente Unterstützer.

Stillstand ist ein Fremdwort für das WineAid Team. Allesamt Menschen, die von ihrer Idee begeistert sind, Wein mit gutem Zweck zu verbinden, und darum ihre Vision weitertragen und weiterverbreiten möchten. Auch in den letzten Monaten ließen sich die WineAid Macher nicht von Corona abhalten und waren wie jedes Jahr, wenn auch vorwiegend digital, bei einigen Events und Veranstaltungen anzutreffen. Die Gruppe der helfenden Hände und Sponsoren ist groß und kann sich sehen lassen. Und auch die MedienManager Redaktion hat sich diesem Reigen angeschlossen und hilft tatkräftig mit groß angelegten MedienManager-Kampagnen bei der Suche nach WineAid Sponsoren.